Посол Кореи: В Центральной Азии у наших инвесторов нет конкуренции

Посол Южной Кореи рассказал "Вечернему Бишкеку" о финансировании автоматизации выборов в КР и увеличении потока инвестиций в Кыргызстан и в Центральную Азию в целом.

Всего 40 лет назад Южная Корея была нищей страной. Но ей удалось совершить экономическое чудо и из страны-получателя экономической помощи превратиться в донора. Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) – аналог американского USAID – реализует важные для развития экономики проекты. Оно представлено и в Кыргызстане: в этом году агентство согласилось выделить около $5 млн на автоматизацию выборов в КР. О проекте KOICA и корейских инвестициях в интервью "ВБ" рассказал посол Южной Кореи в Кыргызстане Ким Чхангю (김창규).

– Установку какого именно оборудования профинансирует KOICA?

Для корейской стороны важно, чтобы в Кыргызстане выборы проходили прозрачно и государство работало справедливо.

KOICA окончательно еще не определилось с объемами финансирования и с тем, какое оборудование предоставит. Может быть, камеры или урны, а может быть, и то, и другое. Но предполагаю, что речь идет о технике, которая позволяет подсчитывать количество голосов и отправлять эту информацию в ЦИК автоматически, минуя участковую и территориальную комиссии.

Когда будет определен размер материальной помощи, KOICA объявит тендер. Подходящих фирм много. В прошлом году в Бишкеке на конференции по автоматизации выборов участвовали компании Индии, Израиля, России, Англии, Кореи.

Предполагается, что KOICA выделит около $5 млн и оборудование будет установлено до парламентских выборов 2015 года.

– А в Корее избирательная система автоматизирована?

– Мы еще не дошли до полной автоматизации. У нас тоже многое вручную заполняется. Ни ридеров, ни [автоматических] урн у нас нет.

– Каким странам и в каких проектах еще помогла KOICA?

– КОICА в основном помогает развивающимся странам в социальных программах: строительство школ, больниц, инфраструктуры. То есть такие проекты, которые способствуют развитию страны. У Агентства нет ограничений по сферам, оно открыто к участию в различных проектах. За все время KOICA реализовывала проекты в 70 странах. Сейчас реализуются начинания в Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, в странах Африки.

– Как будет осуществляться мониторинг распределения средств гранта? Отправит ли КОIСА своих наблюдателей в Кыргызстан?

– Проверять работу самого оборудования будет та компания, которая выиграет тендер. А следить за справедливостью распределения средств - это уже дело ЦИК Кыргызстана.

– За чей счет проходила апробация техники "Миру Системс" на выборах Майданского аильного кенеша?

– Апробация техники "Миру Системс" была за счет этой компании, KOICA к ней не имеет отношения. Это ЦИК договорилась.

– Известны ли вам корейские кандидаты, которые могли бы принять участие в тендере на установку этого оборудования?

– Очень много таких фирм, которые устанавливают ридеры и урны. Такие как "Миру Системс" и "Пак энд Ко". Я не знаю, какая выиграет, их много.

– В последнее время в Кыргызстан и в Центральную Азию в целом увеличивается поток инвестиций со стороны южнокорейских инвесторов. Какие сферы больше всего привлекают инвесторов из Кореи?

– В Центральной Азии Корея инвестирует в различные сферы, такие как жилищное строительство, банковский сектор, инфраструктура, больницы, школы, разработка газовых и других месторождений. Из малого бизнеса – рестораны, химчистки, транспортные системы, автомобильный бизнес.

– С чем связан приток крупного и малого бизнеса в Центральную Азию?

– Корея – маленькая страна. И у нас слишком много фирм, которые хотят инвестировать. Например, если они хотят инвестировать 100 сомов, то там они получают 200. А если эти 100 сомов вложить в Центральную Азию, то они могут умножить прибыль десятикратно. Здесь нет такой конкуренции. В Корее накапливается капитал, но предприниматели не знают, куда его можно инвестировать внутри страны. В Корее 50 тысяч фирм, работающих за границей. Географически Центральная Азия – хорошее место для них. Если они будут инвестировать в Кыргызстане, производить какой-либо продукт, этот продукт можно продавать не только в Кыргызстане, но и в странах СНГ. Когда появится Таможенный союз, это будет еще проще и выгоднее.

Корейские предприниматели привыкли работать по системе win-win. Это значит, что Корея не собирается конкурировать с уже существующими в Кыргызстане товарами, а поставлять то, чего здесь нет. Это должно быть выгодно для обеих сторон. Для того, чтобы это было возможно, Корея намерена открыть в Центральной Азии банки.

К тому же, у центральноазиатских стран и Кореи очень похожа культура. Поэтому корейцам здесь удобно жить.

– Какой между Кыргызстаном и Южной Кореей товарооборот?

– Экспорт корейской продукции в Кыргызстан в 2013 году составил $180 млн. А экспорт Кыргызстана в Корею составил всего $2 млн. В данный момент активно развиваются отношения в сфере экономики, культуры, политики... Корею посещали президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Омурбек Бабанов, спикер Асылбек Жээнбеков, недавно совершила визит в Корею председатель Верховного суда Феруза Джамашева. С корейской стороны очень важные чиновники не раз посещали Кыргызстан.

– Какие основные направления выделяют корейские инвесторы?

– В сфере экономики я вижу пять сфер – это медицина, IT, горнодобыча, сельское хозяйство и легкая промышленность. И наше посольство старается в эти пять сфер инвестировать.

Например, Корея занимается установкой зимних теплиц. Посольство Кореи построило теплицу в Сокулуке площадью 8 тыс. кв. метров. В этом году корейские специалисты обучили местных жителей, как выращивать растения в теплице, где уже удалось вырастить помидоры и огурцы. Цель этого проекта – дать кыргызстанцам возможность кормить себя зимой самостоятельно, не покупая в других странах дорогие продукты.

В июне в Таш-Кумыре компания POSCO начала строительство ферросплавного завода.

Кроме того, Корея занимает одно из первых мест в области медицины. Корейские инвесторы хотят построить комплексную больницу и привезти в Кыргызстан новые медицинские аппараты. В Кыргызстане есть хорошие врачи, которые будут работать с этими аппаратами. И тогда Кыргызстан может занять первое место в Центральной Азии в сфере медицины.

– В Кыргызстане высокий уровень импорта корейских товаров. Пострадает ли торговля между странами при вступлении Кыргызстана в Таможенный союз?

– Реэкспортировать товары из КР в страны ТС из Кореи станет труднее. Но рынок увеличится. Если мы построим заводы, тогда это будет даже выгоднее. Когда Кыргызстан войдет в экономический альянс, для инвесторов из Южной Кореи потенциальный рынок в разы увеличится. Можно будет производить продукцию в Кыргызстане и экспортировать ее в Казахстан и Россию. Таким образом, импорт заменят прямые инвестиции.

– В Кыргызстане популярна корейская продукция, фильмы, мода. Это характерно только для Кыргызстана или это общая тенденция?

– Это зависит от менталитета и культуры жителей каждой страны. Дальневосточная и центральноазиатская ментальности похожи, из-за этого здесь проявляют большой интерес к нашим товарам, моде, искусству. А в Америке и Европе корейская культура не популярна. В целом мода на корейские ценности распространилась по всей Азии.

Источник: "Вечерний Бишкек"

