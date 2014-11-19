«Русская осень» в Сеуле

«Русская осень» — это крупное ежегодное событие русскоязычного сообщества в Республике Корея, которое призвано объединить русскоязычную общину, а также познакомить жителей Кореи с культурой, традициями и обычаями России.

Второй ежегодный праздничный вечер «Русская осень», организованный Арт-студией SIGMADE.com при участии Представительства «Россотрудничества» в Республике Корея, прошел 8 ноября в Сеуле.

Генеральным спонсором вечера выступил Центр корейской медицины «ЧАСЭН», финансовая поддержка проекту была также оказана стоматологической клиникой «Синчон Даин», рестораном русской кухни «Гостиный двор», клиникой пластической хирургии и косметологии EURO, компанией ENK Co. Ltd., Русской школой Apple Tree School, компанией «Ткани Корея».

В этом году вечер собрал около 150 гостей – граждан России, российских соотечественников, а также интересующихся Россией жителей Кореи. В программу праздника были включены номера профессиональных российских и корейских музыкантов, певцов и танцоров, исполнивших как традиционные произведения русского народного творчества, так и современные композиции. Гостям была представлена русская кухня, выставка-продажа традиционных изделий, созданных вручную российскими мастерицами, в фойе расположилась фотовыставка. По уже сложившейся доброй традиции гостей встречали с караваем символы праздника – «Аленушка и медведь».

Одной из тем вечера стала тема российского праздника «День народного единства». Представитель «Россотрудничества» Д.Буробин в своей приветственной речи поблагодарил организаторов и спонсоров проекта, а также поздравил собравшихся с праздником, отметив, что идея «Дня народного единства», заключающаяся в укреплении чувств сплоченности, солидарности и взаимопомощи, приобретают в условиях пребывания соотечественников вдали от Родины особенное, более глубокое значение, получают новое звучание не только с точки зрения углубления связей внутри диаспоры, но и в целом между народами двух стран.

В начале вечера гостей ожидал фейерверк замечательных подарков от генерального спонсора праздника — Центра восточной медицины «ЧАСЭН». Профессор Центра г-н Ким Ханыль (김하늘) лично вручал ценные призы за ответы на веселые русские загадки.

Не забыли и о самых маленьких посетителях праздника. Школа AppleTree провела специальный детский конкурс. Ребята должны были надеть разноцветные резиночки на пальцы взрослых, сидящих в зале. Маленькие участники очень старались и получили чудесные сладкие подарки. Также школа AppleTree позаботилась и о досуге малышей на празднике. Был организован детский стол, где ребята смогли расписать матрешек, порисовать, изготовить русские кокошники и смастерить другие поделки.

В середине вечера в лотерею были разыграны ценные лоты от стоматологической клиники «Синчон Даин» — три купона на зубные импланты и три купона на профессиональное отбеливание зубов. Теперь шесть счастливчиков, благодаря клинике «Синчон Даин», будут сверкать новой улыбкой.

Нельзя не отметить и финальный конкурс вечера — «Король и Королева бала». Все пять пар, принявших участие в конкурсе, были великолепны. Выбор победителей дался нелегко. Зал буквально взрывался аплодисментами. А призы от клиники пластической хирургии и косметологии «Евро» получила блистательная пара — Сергей и Наталья.

Отдельно хотелось бы поблагодарить представителя компании ENK CO.,Ltd. Шухрата Ахророва и директора компании «Ткани Корея» Ирину Мороз за их помощь в организации праздника.