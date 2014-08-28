"Совкомфлот" получил построенный в Корее супергазовоз "Псков"

Газовоз "Псков"

28 августа компания "Совкомфлот" получила построенный в Южной Корее на верфи в Чинхэ компании “Эс-Ти-Экс оффшор энд шипбилдинг” (STX O&S) новый супергазовоз "Псков", на борту которого находится российский экипаж.

Ранее, 26 августа, в Чинхэ прошла церемония присвоения названия этому суперсовременному газовозу, построенному для “Совкомфлота”. На ней присутствовали представители руководства “Газпрома” и “Совкомфлота”, а также посол РФ в Республике Корея Константин Внуков.

Тогда же планировалась и фактическая передача СПГ-газовоза, но вмешалась непогода. В результате прошедших в этом южном регионе страны сильнейших проливных дождей погибли и пропали без вести десять человек, из-за затопления заборного блока морской воды была остановлена АЭС “Кори-2”, нанесен большой ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре.

“Тогда из-за ливней не удалось полностью докрасить судно. Но сейчас все оставшиеся работы завершены и на борту газовоза “Псков” находится российский экипаж”, – сообщил представитель STX O&S Ким Сон Мун.

“Псков” – это уже второе построенное для нас судно такого класса, – рассказал первый заместитель гендиректора “Совкомфлота” Евгений Амбросов. – Сейчас южнокорейской компанией “Эс-Ти-Экс” строятся для нашей компании еще два газовоза, предназначенные для работы с компанией “Шелл” (Shell). Одно судно будет передано в текущем году, о сроках передачи второго пока не сообщается.

“В принципе мы удовлетворены сотрудничеством с нашим южнокорейским партнером, однако надеемся на его дальнейшее углубление. Речь идет о совместном строительстве судов с российскими корабелами, включая передачу им технологий”, – отметил Амбросов. “Псков” будет использоваться для работы по долгосрочному соглашению с компанией “Газпром”. Его предшественником, также построенным в Чинхэ, является флагман газпромовского флота “Великий Новгород”.

СПГ-газовоз “Псков” оборудован танками мембранного типа суммарной вместимостью 170,2 тыс. кубометров. Судно оснащено дизель-электрической силовой установкой, способной работать на трех видах топлива. Установленное оборудование для работы в зимних условиях, и сертификация по ледовому классу “Айс2” (Ice2) позволит судну осуществлять транспортировку грузов в ледовых условиях, включая проход по Северному морскому пути в период навигации по открытой воде. Судно классифицировано в соответствии со стандартами Российского морского регистра судоходства и Регистра Ллойда.

Танкеры серии “Великий Новгород” являются одними из самых современных, технологичных и энергоэффективных судов в мире. Они способны осуществлять круглогодичную транспортировку газа практически со всех существующих в мире терминалов СПГ.

Источник: ИТАР-ТАСС

