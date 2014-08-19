В Биробиджане впервые прошел фестиваль корейской культуры

Народными песнями, танцами и щедрыми угощениями отметили 150-летие начала заселения корейцами российского Дальнего Востока в Биробиджане. В фестивале корейской культуры приняли участие самодеятельные коллективы города, а также артисты из Южной Кореи.

Почетными гостями праздника, посвященного также 69-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов, стали губернатор Еврейской автономной области Александр Винников и мэр областного центра Андрей Пархоменко, генеральный консул генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Ли Ян Гу и руководитель канцелярии генерального консульства КНДР в Хабаровске Мун Хо.

Подобный фестиваль проходил в Биробиджане впервые. Его инициатором выступила созданная в городе в сентябре 2012 года ассоциация корейцев. Инициатива нашла поддержку в мэрии областной столицы. Для проведения праздника муниципалитет предоставил Дворец культуры, в фойе которого были развернуты многочисленные выставки, рассказывающие о богатейших традициях корейского народа.

Особым успехом у биробиджанцев пользовались столы, где прямо на их глазах рождались национальные корейские блюда. Мастер-класс завершился дегустацией. Знаменитые салаты шли нарасхват, как и рецепты их приготовления.

Затем все перешли в зрительный зал, где участников и гостей фестиваля приветствовал председатель ассоциации корейцев Сергей Сон. Он напомнил, как в 1864 году несколько корейских семей, спасаясь от голода, переселились на благодатные земли Приморского края России, который тогда назывался Уссурийским.

"А на территории будущей Еврейской автономной области корейцы появились уже в 1871 году. Они основали село Благословенное, приняли православную веру, занимались растениеводством, вместе с переселенцами из других российских регионов осваивали дальневосточный край", – рассказал Сергей Сон.

Сейчас корейская община играет все более заметную роль в социально-экономическом и культурном развитии области и города, отмечалось в выступлениях. Далеко за пределами региона известно имя предпринимателя Артура Тяна, построившего знаменитый курорт в Кульдуре, развивающего свой бизнес и в Биробиджане. А Сергей Сон входит в общественный совет при главе мэрии города, участвует в рассмотрении социально значимых проектов.

За большой вклад в укрепление дружбы между народами, за сохранение национальных традиций региональными и муниципальными наградами были отмечены активисты ассоциации корейцев Биробиджана. Благодарности и благодарственные письма вручили землякам Александр Винников и Андрей Пархоменко.

Участников фестиваля также приветствовали руководитель канцелярии генерального консульства КНДР в Хабаровске Мун Хо и артисты ансамбля "Ариран" из Республики Корея.

Источник: ИА "Восток России"

