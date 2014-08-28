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Пекин призвал Сеул к осторожности

28/08/2014 18:18:00 Владимир Кутахов
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В ходе прошедшего в июле саммита лидеров Республики Корея и КНР Пекин отметил необходимость осторожного подхода к проблеме размещения новейшей американской системы ПРО на Юге. Об этом сообщило агентство Ёнхап.

“Во время сеульского саммита председатель Си Цзиньпин в беседе с президентом Пак Кынхе подчеркнул необходимость проявлять осторожность в подходах к проблеме развертывания (в Южной Корее) американской противоракетной системы THAAD”, – рассказал один из источников агентства.

В этом году США провели на территории Южной Кореи исследование на предмет возможного размещения батарей противоракетных комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Theater High Altitude Area Defense или THAAD).

По словам другого источника агентства, Пак Кынхе и Си Цзиньпин “детально” обсудили эту проблему, однако каких-либо подробностей не привел.

Вопрос об американской ПРО лидер КНР поднял в тот момент, когда Пекин предпринимает попытки улучшения отношений с Сеулом на фоне серьезных территориальных проблем Китая со своими азиатскими соседями, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, отмечает агентство Ёнхап.

Китай и Россия выразили озабоченность попытками Вашингтона разместить на юге Корейского полуострова новую противоракетную систему.

В июне бывший министр обороны РК Ким Гванджин, занимающий сейчас пост главного советника президента по вопросам национальной безопасности, заявил законодателям, что Сеулу “безразлично” развертывание этой системы вооруженными силами США в Корее.

При этом, по его словам, “возрастут возможности для перехвата и уничтожения северокорейских баллистических ракет”.

Источник: ИТАР-ТАСС

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