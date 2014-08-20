КНДР предложила России своих ИТ-специалистов

Посольство Северной Кореи предложило российским ИТ-компаниям нанять несколько десятков корейских программистов, тестировщиков и других специалистов для восполнения дефицита кадров на ИТ-рынке России. Резюме высланы от лица корейской ИТ-компании «Пхеньян Кванмён», разработчика национального северокорейского интернета.

Некоммерческая Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), выражающая и защищающая интересы ИТ-отрасли, получила от посольства Корейской Народно-Демократической Республики предложение о трудоустройстве корейских специалистов в высокотехнологичных компаниях в России.

Как сообщили в АПКИТ, в июле и августе 2014 г. ассоциация провела переговоры с посольством КНДР о возможном восполнении дефицита кадров на ИТ-рынке России. И теперь ассоциация получила документы с конкретным предложением.

Посольство КНДР готово обеспечить российские фирмы веб-разработчиками (HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery), разработчиками и тестировщиками приложений на C/С++ для Windows и Linux, специалистами по внедрению и системными аналитиками.

Для каждой специальности в документах (ссылка 1, ссылка 2) указано количество человек, которое КНДР готова предоставить, и их навыки. Например: 10 разработчиков на С/С++ с опытом программирования от 5 лет, хорошим знанием принципов работы Windows, опытом работы в команде и умением быстро разбираться в чужом коде.

Стоит отметить, что помимо технических специалистов, посольство также предлагает менеджеров по работе с партнерами и заказчиками. Всего предложено несколько десятков специалистов на 12 различных должностей. Резюме высланы от лица корейской ИТ-компании «Пхеньян Кванмен». В ней рассчитывают, что предлагаемые специалисты будут получать в России не менее $2 тыс. в месяц.

В документах также указано число специалистов, владеющих иностранными языками – английским, китайским и японским. Среди них есть и те, кто владеет русским языком на уровне разговора и чтения технической литературы.

В ассоциации АПКИТ говорят, что могут напрямую связать обратившиеся к ним российские ИТ-фирмы с корейской компанией «Пхеньян Кванмен», которая «по вашему запросу подберет специалистов под ваш профиль», – уверили в организации. Компания «Пхеньян Кванмен» – один из ключевых создателей одноименной национальной северокорейской компьютерной сети.

Кроме того, как сообщили в АПКИТ, по некоторым направлениям корейская сторона готова способствовать продвижению в Корею российских разработок или продвижению совместных разработок в другие страны.

АПКИТ была создана в 2001 г. В ее состав входят как российские компании, например, 1С, Abbyy и «Яндекс», так и иностранные компании, у которых в России есть представительства: Oracle, Google, Samsung, Cisco, Fujitsu и др.

Источник: CNews

