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Пхеньян недоволен южнокорейско-американскими учениями

19/08/2014 04:08:00 Юрий Сидоров
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КНДР "будет ежегодно принимать на регулярной основе военные контрмеры в интересах самообороны" до тех пор, пока США и Южная Корея "проводят маневры, нацеленные против народной республики".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, которое отреагировало на начавшиеся в 18 августа 12-дневные масштабные учения Республики Корея и США "Ыльчи фридом гардиан".

МИД КНДР назвал такую демонстрацию силы со стороны союзников "серьезной военной провокацией против КНДР и непростительной преступной акцией, подрывающей мир и безопасность". Особое возмущение вызывает в Пхеньяне то обстоятельство, что в администрации США называют бесконечные американо-южнокорейские маневры "регулярными и оборонительными". В то же время меры КНДР в целях самообороны, в том числе пуски тактических ракет, на взгляд Вашингтона, "угрожают стабильности целого региона" и "вызывают серьезную озабоченность".

МИД также обратил внимание на то, что в этом году в ходе учений США и Южная Корея будут отрабатывать "разработанную ими собственную стратегию сдерживания". Реализация такого плана – это "очередное проявление шантажа и ядерной угрозы", подчеркнул представитель МИДа.

17 августа с резким заявлением выступил представитель генштаба Корейской народной армии. Он предупредил, что КНДР "может нанести беспощадные превентивные удары" в связи с маневрами.

Такие учения, считают в Пхеньяне, "подрывают искренние усилия КНДР по улучшению межкорейских отношений и достижению мирного объединения родины, являются грубой военной провокацией".

В текущем году для участия в этих маневрах, во время которых широко применяется компьютерное моделирование, привлечены 50 тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских военнослужащих, включая 3 тыс. военных, переброшенных в Южную Корею с континентальной части США и их военных баз за рубежом.

Источник: ИТАР-ТАСС

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