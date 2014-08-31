Корейский ответ «Мотороле»: новые умные часы

Недавно компания «Моторола» показала публике новые смарт-часы с круглым экраном. Корейские производители не могли оставить подобные «происки» конкурента без достойного ответа и всего пару месяцев спустя представили собственные разработки в том же духе.

Стопроцентная красота от LG

В конце августа LG официально продемонстрировала свои новые умные часы — G Watch R. Корейская компания охарактеризовала этот гаджет как первое в мире носимое устройство в виде часов с круглым дисплеем P-OLED (пластиковый OLED), «который занимает 100% площади циферблата».

Упоминание стопроцентной площади здесь не случайно – это шпилька в адрес «Моторолы», чьи круглые смарт-часы Moto 360 всем хороши, кроме одного – внизу их циферблата имеется полоска неактивной зоны, которая изрядно мозолит глаза.

О дисплее своих новых смарт-часов в LG говорят, что его отличают «потрясающая четкость изображения даже при ярком солнечном свете» и большие углы обзора. Диаметр экрана-циферблата – 1,3 дюйма, разрешение – 320 х 320 точек.

Аппаратной основой часов стала однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 400, CPU которой работает на частоте 1,2 ГГц. Объемы оперативной памяти и модуля eMMC равняются, соответственно, 512 МБ и 4 ГБ. Емкость встроенной аккумуляторной батареи — 410 мА•ч.

Программная платформа часов — Android Wear, отмечается, что изделие совместимо с любыми смартфонами, работающими под управлением ОС Android 4.3 и выше.

G Watch R оснащены гироскопом, акселерометром, компасом, барометром и датчиком фотоплетизмографии, который обеспечивает подсчет частоты сердечных сокращений. Часы без последствий переносят получасовое погружение в воду на глубину до одного метра.

Продажу G Watch R в Европе планируется начать в октябре. Известно, что в Германии эти часы будут предлагать по 299 евро.

Изящество от «Самсунга»

«Самсунг» тоже отличился необычной новинкой – представил часы-телефон Gear S с изогнутым 2-дюймовым дисплеем Super AMOLED и гибким ремешком, благодаря чему новый гаджет удобнее носить на запястье. Разрешение дисплея 360 × 480 пикселей.

Ключевая особенность Gear S – встроенный 3G-модуль и слот для SIM-карты, благодаря чему, в отличие от детищ LG и «Моторолы», новинка «Самсунга» – это самостоятельное мобильное устройство. Впрочем, функция связи с обычным мобильным телефоном у Gear S тоже сохранена.

Samsung Gear S оснащен двухъядерным процессором с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Операционная система – Tizen. Емкость аккумулятора — 300 мА*ч (заряда должно хватить на два дня обычного использования), габариты – 39,8 × 58,3 × 12,5 мм. Модель соответствует стандарту защиты от влаги и пыли IP67.

Умные часы обладают адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1, ресивером навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, акселерометром, гироскопом, электронным компасом, барометром, датчиками освещённости и ультрафиолетового излучения, а также сенсором сердечного ритма. Гаджет позволяет совершать звонки через сотовую сеть, отправлять и принимать сообщения, а также получать уведомления из социальных сетей, календарей и приложений. Устройство легко переключается между 3G, Wi-Fi и Bluetooth-соединениями в зависимости от нужд пользователя, а информация автоматически синхронизируется, когда умные часы работают в паре со смартфоном.

Samsung Gear S понравится тем, кто занимается спортом и следит за своим здоровьем. Умные часы можно использовать в качестве фитнес-трекера в связке с фирменным приложением Samsung S Health или Nike+ Running, а система навигации HERE не даст пользователю заблудиться в незнакомой местности.

Текст составлен по материалам iXBT.com и habrahabr.ru

