Корея хочет покупать нефть и газ в США

"Кувейт в прериях" - добыча нефти в Северной Дакоте

Южная Корея, вместе с Европейским Союзом и Мексикой, настойчиво просит США возобновить экспорт нефти. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на различные источники.

США законодательно запретили своим нефтедобытчикам вывозить сырую нефть за рубеж еще в 1975 году – в условиях, когда арабские страны установили эмбарго на поставки нефти Западу. В Вашингтоне пошли на такой запрет ради обеспечения энергетической безопасности страны на фоне резкого скачка мировых цен на «чёрное золото» и низких объемов добычи в самих США. Американские компании по-прежнему могли экспортировать продукты нефтепереработки, такие как бензин и дизельное топливо, но не саму нефть.

Теперь, однако, ситуация значительно изменилась. Благодаря «сланцевой революции» и увеличению объемов добычи на нефтяных месторождениях в Техасе и Северной Дакоте, США превратились в одного из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Поэтому многие американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, активно призывают свое правительство отменить ограничения на экспорт. В этом у них немало влиятельных союзников за рубежом.

В августе этого года президент Республики Корея Пак Кынхе приняла делегацию Комитета по энергетике Палаты представителей США. Президент сообщила американским законодателям, что наладить импорт американской нефти в Корею – это ее приоритетная задача.

Один из членов побывавшей в Сеуле делегации, конгрессмен из Техаса Джо Бартон (Joe Barton), открыто выступает за отмену запрета на экспорт нефти. Другие его коллеги пока проявляют осторожность в высказываниях по данному вопросу: они боятся недовольства избирателей, которые, в свою очередь, опасаются, что вывоз нефти за рубеж приведет к росту цен на бензин в США. Джо Бартон обосновывает свою позицию тем, что возобновление экспорта нефти будет способствовать развитию американской экономики, при этом у союзников США появится надежный торговый партнер.

В США много противников начала экспорта сырой нефти, поэтому ожидать, что Конгресс снимет 40-летний запрет в ближайшее время, никак не приходится. Вместе с тем, при желании американское правительство уже сейчас может пойти навстречу потенциальным зарубежным покупателям, используя различные лазейки. Так, в марте этого года Министерство торговли США разрешило двум компаниям – Pioneer Natural Resources и Enterprise Product Partners – начать экспорт газового конденсата, прошедшего лишь первичную обработку. Газоконденсат, как и нефть, используют в производстве бензина. Первая партия конденсата объемом в 500 тысяч баррелей уже отправлена в Южную Корею.

Президент Пак Кынхе на августовской встрече с американскими законодателями выразила надежду на то, что конгрессмены помогут в решении вопроса о поставках газового конденсата «своему партнеру по Соглашению о свободной торговле Республике Корея». Г-жа Пак также намекнула на желание Кореи участвовать в разработке месторождений сланцевого газа в США.

Для Южной Кореи обеспечение стабильных поставок энергетических ресурсов – актуальнейшая задача, поскольку в стране нет своей нефти, а открытые сравнительно недавно запасы природного газа незначительны. 97% энергетического сырья Корея вынуждена импортировать. Ранее одним из главных поставщиков нефти в Корею был Иран, но не так давно Сеул был вынужден присоединиться к санкциям против этой страны, введенным США и Европейским Союзом. В таких условиях импорт нефти из США мог быть стать наилучшим решением проблемы стабильности поставок.